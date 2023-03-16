Популярна українська ведуча Марічка Падалко цього разу розповіла, що генсек НАТО оголосив, що країни-члени готові надати Україні більше ППО, бронетехніки та боєприпасів після зустрічі союзників України у форматі Рамштайн. Данія надасть новий пакет воєнної допомоги на 140 мільйонів доларів.

Фото прощання прикордонника Олександра із дружиною Яною на вокзалі у Краматорську було опубліковано на першій шпальті New York Times. Військовий захищає Бахмут.

Російський СУ-24 було знищено силами 93-ї бригади під Бахмутом.

Полонений український боєць був знайдений у підвалі під Бахмутом, де він пролежав 42 дні серед убитих побратимів та втратив половину своєї ваги. Його виявив новозеландський доброволець ЗСУ.

Окупанти обстріляли Марганець на Дніпропетровщині, загинули дві жінки. Завтра річниця трагедії у Маріуполі, коли росіяни скинули бомбу на драмтеатр.

На київській Оболоні відновили будинок, до якого рівно рік тому потрапив артилерійський снаряд, випущений росіянами. З

оціологи досліджували довіру українців до ЗСУ, волонтерів та добровольчих загонів. У кримських школах окупанти навчають дітей поводитися зі зброєю.

Україна перемогла на Міс Всесвіту у конкурсі «Національна сукня», рішення оголосили за два місяці після завершення шоу.

У мережі відреагували на новини:

Боже, як він там витримав 42 дні... Дай Бог йому швидкого одужання та очищення пам'яті від цього жаху; Бахмутський підвал – дуже боляче; Скільки таких на окупованих територіях страшно подумати;

Нелюди. Тримати людину без їжі та води. Вбивати. Руйнувати. Нелюди. Вірю нашим Воїнам».

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.