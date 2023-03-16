Популярная украинская ведущая Маричка Падалко в этот раз рассказала, что генсек НАТО объявил, что страны-члены готовы предоставить Украине больше ПВО, бронетехники и боеприпасов после встречи союзников Украины в формате «Рамштайн». Дания предоставит новый пакет военной помощи на 140 миллионов долларов.

Фото прощания пограничника Александра с женой Яной на вокзале в Краматорске было опубликовано на первой полосе New York Times. Военный защищает Бахмут.

Российский СУ-24 был уничтожен силами 93-й бригады под Бахмутом.

Пленный украинский боец был найден в подвале под Бахмутом, где он пролежал 42 дня среди убитых собратьев и потерял половину своего веса. Его обнаружил новозеландский доброволец ВСУ.

Оккупанты обстреляли Марганец на Днепропетровщине, погибли две женщины. Завтра годовщина трагедии в Мариуполе, когда россияне сбросили бомбу на драмтеатр.

На киевской Оболони восстановили дом, в который ровно год назад попал артиллерийский снаряд, выпущенный россиянами. С

оциологи исследовали доверие украинцев к ВСУ, волонтерам и добровольческим отрядам. В крымских школах оккупанты учат детей обращаться с оружием.

Украина победила на Мисс Вселенной в конкурсе «Национальное платье», решение огласили через два месяца после завершения шоу.

В сети отреагировали на новости:

Боже, как он там выдержал 42 дня... Дай Бог ему быстрого выздоровления и очищения памяти от этого ужаса; Бахмутский подвал – очень больно; Сколько таковых на оккупированных территориях страшно подумать;

Нелюди. Держать человека без еды и воды. Убивать. Разрушать. Нелюди. Верю нашим Воинам».

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.