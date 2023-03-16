Українська співачка Наталія Могилевська цього разу зробила подарунок дітям та відвідала їх у лікарні, намагаючись підтримати їх та покращити їм настрій.

Українські зірки від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну активно піднімають бойовий дух українців. До речі, хтось влаштовує благодійні виступи, хтось займається волонтерством, а хтось вступив до лав ЗСУ.

Популярна співачка Наталія Могилевська завітала до лікарні, де зустрілася з маленькими героями, які борються з тяжкими хворобами. Зворушливим відео вона поділилася в Інстаграм.

Так, українська співачка Наталія Могилевська зробила подарунок дітям та відвідала їх у лікарні. Артистка відвідала один із шпиталів, де маленькі діти борються з важкими та рідкісними захворюваннями, відновлюючи сили.

"Я зустрілася з маленькими героями, у яких дуже важке життя. Але вони не втрачають віру, настрій, сили духу разом зі своїми батьками. Батьки, які люблять своїх малюків і роблять все можливе, щоб вони вижили та мали щасливе життя! Хай почує Бог ваші молитви!", - підписала кадри Наталія Могилевська.

У коментарях користувачі мережі розчулилися і писали в коментарях побажання для маленьких діток: "Нехай Всі Діточки одужують", "Яка ж ви молодці, що не забуваєте діток з такою тяжкою хворобою", "Наталочка ви даєте таку силу цим діткам. Нехай Бог вам допомагає.. ви як ангел для них з небес", "Господи, врятуй цих хворих дітей".

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