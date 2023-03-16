Украинская певица Наталья Могилевская в этот раз сделала подарок детям и навестила их в больнице, стараясь поддержать их и улучшить им настроение.

Украинские звезды с начала полномасштабного вторжения россии в Украину активно поднимают боевой дух украинцев. К слову, кто-то устраивает благотворительные выступления, кто-то занимается волонтерством, а кто-то вступил в ряды ВСУ.

Популярная певица Наталья Могилевская посетила больницу, где встретилась с маленькими героями, которые борются с тяжелыми болезнями. Трогательным видео она поделилась в Инстаграм.

Так, украинская певица Наталья Могилевская сделала подарок детям и навестила их в больнице. Артистка посетила один из госпиталей, где маленькие дети борются с тяжелыми и редкосными заболеваниями, восстанавливая силы.

"Я встретилась с маленькими героями, у которых очень трудная жизнь. Но они не теряют веру, настроение, силы духа вместе со своими родителями. Родители, которые любят своих малышей и делают все возможное, чтобы они выжили и имели счастливую жизнь! Да услышит Бог ваши молитвы!", - подписала кадры Наталья Могилевская.

В комментариях пользователи сети рассчувствовались и писали в комментариях пожелания для маленьких деток: "Пусть Все Деточки Выздоравливают", "Какая же вы молодцы, что не забываете деток с такой тяжелой болезнью", "Наталочка вы даете такую ​​силу этим деткам. Пусть Бог вам помогает.. вы как ангел для них с небес", "Господи, спаси этих больных детей".

Напомним, Могилевская нарвалась на критику, похваставшись своим домашним видом.

Также Politeka писала, что Могилевская похвасталась необычным украшением, фото.

Как Politeka сообщала, Кондратюк вспомнил, как бесило поведение Могилевской во время совместной работы.