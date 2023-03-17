Дружина відомого українського коміка та актора студії "Квартал 95" Юрія Ткача Вікторія часто ділиться на своїй сторінці в Instagram яскравими публікаціями про життя. Так, цього разу дружина коміка поділилася чарівним відео з маленькою донькою Лізою, яку вони ніжно називають малечею Ліззі.

Так, у ролику Вікторія показала, як дівчинка співає легендарну пісню "Ой, у лузі червона калина", проте на свій лад. Як виявилося, дівчинка переробила деякі рядки і додала до них слова про смерть путіна, залишивши всім знайомий мотив. Виглядає вона при цьому весело та задоволена собою.

У підписі до публікації Вікторія Ткач написала: "Мала тут дещо написала. Сама! Готується до Дня перемоги".

Українці не пройшли повз нього і відразу почали лайкати і коментувати нове відео з Лізою:

"Маленька україночка".

"Ой, як класно".

"Боже, яке золотко, молодчинка".

"Неймовірно, як вона все вірить і відчуває. Жаль, що наші маленькі дітки вже такі дорослі".

"Дай Бог, щоб якнайшвидше".

"І сумно. Так, зрозуміло, молодчинка".

"Яка вона молодчинка".

"Таланливі діти".

"Не такі вірші мають складати наші дітки. Талановита, справжня українка".

"Солодка дитина, твої слова та Богу у вуха! Слава Україні".

"Молодець, справжня українка".

"Молодець, підтримую".

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