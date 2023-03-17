Жена известного украинского комика и актера студии "Квартал 95" Юрия Ткача Виктория чатсо делится на своей странице в Instagram яркими публикациями о жизни. Так, в этот раз жена комика поделилась очаровательным видео с маленькой дочкой Лизой, которую они нежно называют малышка Лиззи.

Так, в ролике Виктория показала, как девочка поет легендарную песню "Ой, у лузі червона калина", однако на свой лад. Как оказалось, девочка переделала некоторые строки и добавила в них слова о смерти путина, оставив всем знакомый мотив. Выглядит она при этом весело и довольна собой.

В подписи к публикации Виктория Ткач написала: "Малышка здесь кое-что написала. Сама! Готовится ко Дню победы".

Украинцы не прошли мимо и тут же принялись лайкать и комментировать новое видео с Лизой:

"Маленькая украиночка".

"Ой, как классно".

"Боже, какое золотко, молодчинка".

"Невероятно, как она все верит и чувствует. Жаль, что наши маленькие детки уже такие взрослые".

"Дай Бог, чтобы поскорее".

"И грустно. Да, разумеется, молодчинка".

"Какая она молодчинка".

"Талантливые дети".

"Не такие стихи должны составлять наши детки. Талантливая, настоящая украинка".

"Сладкий ребенок, твои слова да Богу в уши! Слава Украине".

"Молодец, настоящая украинка".

"Молодец, поддерживаю".

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