Катерина Репяхова розповіла, що поспішала у робітничих справах і викликала таксі до свого під'їзду, і тут на неї чекали неприємні сюрпризи.

Дружина українського артиста Віктора Павлика активно веде свій блог у мережі. Вона не лише ділиться сімейними фото та розповідає про свою роботу, але також ділиться особистим. Кілька годин тому Катерина Репяхова у своїх Інстаграм-Сториз поділилася неприємною історією, що сталася з нею.

Зокрема, Катерина Репяхова розповіла, що поспішала у робітничих справах і викликала таксі до свого під'їзду. Вона звернулася до різних сервісів, адже багато водіїв було зайнято на виклику і їй довелося шукати вільне авто. Коли Каті вдалося врешті-решт знайти вільне таксі, пригоди не закінчилися.

"Я в шоці... я вже чекаю на таксі в під'їзді більше 20 хвилин... Я вже спізнювалася, а зал у мене заброньований на годину. Я вже думала не їхати і повернутися додому. І ту в останній момент знайшлася машина. Пише, що приїде за дві хвилини. Я щаслива чекаю. У результаті він приїхав ще за 15 хвилин", - додала блогер.

Катерина Репяхова також відстежувала переміщення автомобіля та зауважила, що той вдург зупинився. Вона написала водієві, що сталося, а він видав: "Я зупинився підкачати колесо". У результаті вона мала менше півгодини часу для зйомки.

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