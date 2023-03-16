Катерина Репяхова рассказала, что спешила по рабочим делам и вызвала такси к своему подъезду, и тут ее ждали неприятные сюрпризы.

Жена украинского артиста Виктора Павлика активно ведет свой блог в сети. Она не только делиться семейными фото и рассказывает о своей работе, но также делится личным. Несколько часов назад Катерина Репяхова в своих Инстаграм-Сториз поделилась неприятной историей, которая с ней произошла.

В частности, Катерина Репяхова рассказала, что спешила по рабочим делам и вызвала такси к своему подъезду. Она обратилась в разные сервисы, ведь многие водители были заняты на вызове и ей пришлось искать свободное авто. Когда Кате удалось наконец найти свободное такси, приключения не закончились.

"Я в шоке... я уже жду такси в подъезде более 20 минут... Я уже опаздывала, а зал у меня забронирован на час. Я уже думала не ехать и вернуться домой. И ту в последний момент нашлась машина. Пишет, что приедет через две минуты. Я счастливая жду. В итоге он приехал еще через 15 минут", - добавила блогер.

Катерина Репяхова также отслеживала перемещение автомобиля и заметила, что тот вдург остановился. Она написала водителю, что произошло, а он выдал: "Я остановился подкачать колесо". В итоге у нее было меньше получаса времени для съемки.

Напомним, жена Виктора Павлика показала, что случилось с ее губами после уколов красоты.

Как еще Politeka писала, жена Павлика увеличила губы, насмешив украинок видом.

Также Politeka сообщала, жена Павлика разочаровала экспериментом с внешностью, показав лицо вблизи.