Кілька місяців тому Мишина зізналася, що набрала багато зайвих кілограмів, і хоча з її зростанням це було не так помітно, а одяг приховувала зайве - вона була незадоволена. Постраждала її шкіра, стан фігури та впевненість у цілому.
Вирішивши повністю перетворитися, артистка розпочала свій шлях до схуднення і нещодавно заявила, що досягла ваги 48 кг, а її прес став помітним перед дзеркалом усім фанатам. Через це кожен день у артистки запитують: чи була причина таким стрімким планам схуднути?
"Ми так чекаємо, коли ви покажете результат "до-після"" - пишуть артистці. На що Ксенія відповіла:
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«Ще трохи, скоро все покажу: від того, як усе починалося і як усе закінчується, чи продовжується. Це буде дуже круто».
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Зараз Мішина почувається здоровішою і впевненішою.
Таким чином, Ксенія Мішина поділилася своїм досвідом схуднення:
«Дівчатка, найважче не схуднути, а тримати свої форми та розуміти, як це робити! Наголошу ще, що спочатку я була одержима своїм тілом» - поділилася Мішина.
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