Несколько месяцев назад Мишина призналась, что набрала много лишних кг, и хотя с ее ростом это было не так заметно, а одежда скрывала лишнее - она была недовольна. Пострадала ее кожа, состояние фигуры и уверенность в целом.

Решив полностью преобразиться, артистка начала свою путь к похудению и недавно заявила, что достигла веса в 48 кг, а ее пресс стал заметен перед зеркалом всем фанатам. Из-за этого каждый день у артистки спрашивают: была ли причина столь стремительным планам похудеть?

«Мы так ждем, когда вы покажете результат «до-после»» - пишут артистке. На что Ксения ответила:

«Еще немножко, скоро все покажу: от того, как все начиналось и как все заканчивается, или продолжается. Это будет очень круто».

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Сейчас Мишина чувствует себя более здоровой и уверенной.

Таким образом, Ксения Мишина поделилась своим опытом похудения:

«Девочки, тяжелее всего не похудеть, а держать свои формы и понимать, как это делать! Отмечу еще, что сначала я была одержима своим телом» - поделилась Мишина.

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.