Українська співачка та блогер Ганна Трінчер дуже хотіла цієї операції і водночас дуже боялася її.

Рік тому українська співачка та блогер Ганна Трінчер збільшила груди. Дівчина зважилася на таку операцію у 20-річному віці. Ганна зазначає, що здійснилася її велика мрія. Кілька годин тому вона поспілкувалася зі своїми передплатниками. Один із них запитав про шрами після операції. Дівчина не стала нічого приховувати та показала фото в Інстаграм-Сторіз .

Анна Трінчер дуже хотіла цієї операції і водночас дуже боялася її. Перед тим, як зайти в операційну, дівчині хотілося втекти, проте дороги назад не було. Після пластичної операції артистка рада результату і вже через рік цілком задоволена результатом.

Груди блогер збільшили до третього розміру. І шрам на тілі після операції досі нагадує зірку про хірургічне втручання.

"Ось так він виглядає. Операції рік", - написала Анна Трінчер під фотографією зі шрамом.

Варто зазначити, що співачка неодноразово визнавалася, що з підліткового віку комплексувала через недостатній обсяг у грудях. Крім того, вона говорила, що питання зайвої ваги також не дає їй спокою все життя.

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