Год назад украинская певица и блогер Анна Тринчер увеличила грудь. Девушка решилась на такую операцию в 20-летнем возрасте. Анна отмечает, что осуществилась ее большая мечта. Несколько часов назад она пообщалась со своими подписчиками. Один из них спросил о шрамах после операции. Девушка не стала ничего скрывать и показала фото в Инстаграм-Сториз.
Анна Тринчер очень хотела этой операции и в то же время очень боялась ее. Перед тем, как зайти в операционную, девушке хотелось убежать, однако назад дороги уже не было. После пластической операции артистка рада результату и уже спустя год полностью довольна результатом.
Грудь блогер увеличила до третьего размера. И шрам на теле после операции до сих пор напоминает звезде о хирургическом вмешательстве.
"Вот так он выглядит. Операции год", - написала Анна Тринчер под фотографией со шрамом.
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Стоит отметить, что певица не раз признавалась, что с подросткового возраста комплексовала из-за недостаточного объема в груди. Кроме того, она говорила, что вопрос лишнего веса также не дает ей покоя всю жизнь.
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