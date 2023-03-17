У артистки часто цікавляться методами її схуднення, запитують про те, як вона займається в залі і чи має програму з приведення себе в порядок. На цей раз Мішина трохи розповіла про себе.
Відповідаючи на тему, як привести себе до самодисципліни, Ксенія написала: Почати це робити. Кожен день. Справа в тому, що мотивація народжуватиметься лише від перших результатів. Формування позитивного досвіду допоможе вам почуватися впевнено та рухатися далі».
Також Мішина розповіла, чи треба їй зараз допомогу тренера:
«Вивчила всі тренажери та займаюся самостійно».
Рф відкрила "скриньку Пандори" після збиття американського дрону над Чорним морем: до чого може призвести інцидент
"Сором!": в центрі Києва бунт, кадри і подробиці того, що відбувається прямо зараз
Загроза вибуху під Києвом, вогонь охопив цистерну з бензином: нові кадри з місця
Річниця трагедії в Маріуполі: з'явилося унікальне відео перших хвилин бомбардування Драмтеатру
Страшна ДТП сколихнула Україну, серед загиблих 5-річна дівчинка: "Це велика втрата для нас…"
Вирішивши повністю перетворитися, артистка розпочала свій шлях до схуднення і нещодавно заявила, що досягла ваги 48 кг, а її прес став помітним перед дзеркалом усім фанатам. Через це кожен день у артистки запитують: чи була причина таким стрімким планам схуднути?
«Ще трохи, скоро все покажу: від того, як усе починалося і як усе закінчується, чи продовжується. Це буде дуже круто».
Нагадаємо, що "Холостячка" Мішина зізналася, який непростий шлях пройшла заради розвитку.
Як повідомляла Politeka, "Холостячка" Мішина похвалилася, якими справами займається у масажиста вдома.
Також Politeka писала, що "Холостячка" Мішина закликала українців берегти себе та не панікувати, відео.