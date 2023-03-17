У артистки часто цікавляться методами її схуднення, запитують про те, як вона займається в залі і чи має програму з приведення себе в порядок. На цей раз Мішина трохи розповіла про себе.

Відповідаючи на тему, як привести себе до самодисципліни, Ксенія написала: Почати це робити. Кожен день. Справа в тому, що мотивація народжуватиметься лише від перших результатів. Формування позитивного досвіду допоможе вам почуватися впевнено та рухатися далі».

Також Мішина розповіла, чи треба їй зараз допомогу тренера:

«Вивчила всі тренажери та займаюся самостійно».

Вирішивши повністю перетворитися, артистка розпочала свій шлях до схуднення і нещодавно заявила, що досягла ваги 48 кг, а її прес став помітним перед дзеркалом усім фанатам. Через це кожен день у артистки запитують: чи була причина таким стрімким планам схуднути?

«Ще трохи, скоро все покажу: від того, як усе починалося і як усе закінчується, чи продовжується. Це буде дуже круто».

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