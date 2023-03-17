У артистки часто интересуются методами ее похудения, спрашивают о том, как она занимается в зале и есть ли у нее программа по приведению себя в порядок. В этот раз Мишина немного рассказала о себе.
Отвечая на тему, как привести себя к самодисциплине, Ксения написала: «Начать это делать. Каждый день. Дело в том, что мотивация будет рождаться только от первых результатов. Формирование позитивного опыта поможет вам ощущать себя уверенно и двигаться дальше».
Также Мишина рассказала, надо ли ей сейчас помощь тренера:
«Выучила все тренажеры и занимаюсь самостоятельно».
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Решив полностью преобразиться, артистка начала свою путь к похудению и недавно заявила, что достигла веса в 48 кг, а ее пресс стал заметен перед зеркалом всем фанатам. Из-за этого каждый день у артистки спрашивают: была ли причина столь стремительным планам похудеть?
«Еще немножко, скоро все покажу: от того, как все начиналось и как все заканчивается, или продолжается. Это будет очень круто».
Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.
Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.
Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.