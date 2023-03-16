Молода дружина Віктора Павлика Катя Репяхова показала, що встиг зробити син, доки вона відволіклася на 5 хвилин.

Як пише Politeka.net, Катя Репяхова - відома українська блогерка, яка вийшла заміж за Віктора Павлика, який старший за неї на 28 років. Але це пару не зупинило і Катя народила первістка – сина Михайла. Для Віктора це була вже четверта дитина від четвертої дружини. При цьому Катю нерідко критикують через її ставлення до дитини, дорікаючи, що вона мало знає слів і Репяхова постійно залишає сина на бабусю.

Не забуває Катя і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю чоловіка, а й особистими кадрами. А цього разу Репяхова вирішила показати, що встиг накохати сина, поки вона відволіклася.

"Поки я переписувалася з фолловерами (5 хвилин). Все, що було у ванній кімнаті, пішло у ванну", - зізналася Катя і показала, як Михайло накидав усі речі, які знайшов, у ванну, де була вода.

"Два рулони туалетного паперу", - написала Репяхова і показала мокрий папір, який теж опинився у воді.

Після цього Катя знову показала, як вирішила відвідати свою маму. Зірка знову залишила Михайла на свою головну помічницю.

"Приїхала до мами залишити Михайла. Є небагато часу, бо по чайку з мамою", - написала зірка.

Нагадаємо, молода дружина Павлика нестандартно посміялася з українок, які її соромили.

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