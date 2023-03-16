Як пише Politeka.net, Катя Репяхова - відома українська блогерка, яка вийшла заміж за Віктора Павлика, який старший за неї на 28 років. Але це пару не зупинило і Катя народила первістка – сина Михайла. Для Віктора це була вже четверта дитина від четвертої дружини. При цьому Катю нерідко критикують через її ставлення до дитини, дорікаючи, що вона мало знає слів і Репяхова постійно залишає сина на бабусю.
Не забуває Катя і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю чоловіка, а й особистими кадрами. А цього разу Репяхова вирішила показати, що встиг накохати сина, поки вона відволіклася.
"Поки я переписувалася з фолловерами (5 хвилин). Все, що було у ванній кімнаті, пішло у ванну", - зізналася Катя і показала, як Михайло накидав усі речі, які знайшов, у ванну, де була вода.
Рф відкрила "скриньку Пандори" після збиття американського дрону над Чорним морем: до чого може призвести інцидент
"Дати по морді гопнику": експерт розповів, як Байден помститься Путіну після інциденту у Чорному морі
Річниця трагедії в Маріуполі: з'явилося унікальне відео перших хвилин бомбардування Драмтеатру
Прямо на зупинці: лихо сталося з українкою, яка поховала свого сина-Героя
Повинні попередити: до українців прийдуть з перевірками через гроші
"Два рулони туалетного паперу", - написала Репяхова і показала мокрий папір, який теж опинився у воді.
Після цього Катя знову показала, як вирішила відвідати свою маму. Зірка знову залишила Михайла на свою головну помічницю.
"Приїхала до мами залишити Михайла. Є небагато часу, бо по чайку з мамою", - написала зірка.
Нагадаємо, молода дружина Павлика нестандартно посміялася з українок, які її соромили.
А ще Politeka повідомляла, що дружина Павлика зіштовхнулася із труднощами через маленького сина
Також Politeka писала, що дружина Павлика показала, що сталося з її губами після уколів краси