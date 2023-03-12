Молодая жена Павлика честно призналась, что решила улучшить лицо и пошла к косметологу ради преображения.

Супруга украинского певца Виктора Павлика всегда негативно реагировала на всякую критику в свой адрес. При этом девушка показывает все эксперименты с внешностью и рассказывает о впечатлениях.

Еще недавно Репяхова устроила настоящий скандал из-за комментария женщины, которая высмеяла ее нос. Катерина в очередной раз заявила, что исправлять его не планирует.

Однако решила показать, что уже увеличила губы и ей вполне нравится. После массы критики вновь, Репяхова показала частые комментарии, но добавила: она делает то, что считает нужным.

Сначала молодая жена музыканты опасалась, что губы будут слишком большие. Но в результате Репяхова осталась довольна процедурой.

Пользователи сети в большинстве своем писали негативные комментарии и отмечали, что натуральность насмного лучше: "Никакой индивидуальности, все на одно лицо", "А нос крючком поправить?", "Рядом с носом еще страшнее", "К вашим чертам лица, увеличенные губы не подходят. Тогда, надо все лицо менять", "Не нравится, после такого все как утки ходят".

Напомним, молодая жена Виктора Павлика жестко отреагировала на хейт украинцев.

А еще Politeka сообщала, что молодая жена Виктора Павлика показала, как звездный муж ищет себе девушку в парке.

Также Politeka писала, что жена Павлика сверкнула роскошными формами в нижнем белье, вызвав неприятие у украинцев.