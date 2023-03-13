Сначала супруга украинского певца Виктора Павлика - Катерина Репяхова опасалась, что губы будут слишком большие.

Супруга украинского певца Виктора Павлика несколько дней назад рассказала, что решилась на изменения внешности и сделала укол красоты. Так, Катерина Репяхова решилась увеличить губы, хотя знаменитый муж ее отговаривал. В своих Инстаграм-Сториз она показала, как изменились ее губы на третий дней после процедуры.

Сначала Катерина Репяхова опасалась, что губы будут слишком большие. Но в результате девушка осталась довольна процедурой. Мастер добавила губам Екатерины небольшой объем, а со временем, когда сойдет отек, они будут выглядеть более натурально.

Следует отметить, отек спусти три дня до сих пор не сошел, хотя жена Виктора Павлика ожидает, что вскоре они все-таки станут меньше. Пока результат в обратную сторонуизменился - губы стали еше больше и распухли сильнее, чем после того, как она получила укол в день введения филлера. Катя же ожидала другого результата.

"Губы. День 3-тий. Кажется, они стали еще больше, чем на второй день", - поделилась Катерина Репяхова.

Стоит отметить, что жена Виктора Павлика Екатерина последние несколько лет активно занимается своей внешностью. Блогерша не скрывает, что мечтает кое-что изменить в себе. Речь идет и о носе, и о зубах, и о губах.

Напомним, молодая жена Виктора Павлика жестко отреагировала на хейт украинцев.

А еще Politeka сообщала, что молодая жена Виктора Павлика показала, как звездный муж ищет себе девушку в парке.

Также Politeka писала, что жена Павлика сверкнула роскошными формами в нижнем белье, вызвав неприятие у украинцев.



