Как пишет Politeka.net, Катя Репяхова - известная украинская блогерка, которая вышла замуж за Виктора Павлика, который старше нее на 28 лет. Но это пару не остановило и Катя родила первенца - сына Михаила. Для Виктора же это был уже четвертый ребенок от четвертой жены. При этом Катю нередко критикуют из-за ее отношения к ребенку, упрекая, что он мало знает слов и Репяхова постоянно оставляет сына на бабушку.
Не забывает Катя и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством мужа, но и личными кадрами. А в этот раз Репяхова решила показать, что успел натворить сын, пока она отвлеклась.
"Пока я переписывалась с фолловерами (5 минут). Все что было в ванной комнате, пошло в ванную", - призналась Катя и показала, как Михаил набросал все вещи, которые нашел, в ванную, где была вода.
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"Два рулона туалетной бумаги", - написала Репяхова и показала мокрую бумагу, которая тоже оказалась в воде.
После этого Катя снова показала, как решила посетить свою маму. Звезда снова оставила Михаила на свою главную помощницу.
"Приехала к маме оставить Михаила. Есть немного времени, потому по чайку с мамой", - написала звезда.
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