Не так давно Катерину Репяхову раскритиковали после ее фотосессии в белье, а затем и в других, менее открытых образах. Несколько сотен недовольных комментариев удивили других пользователей сети, ведь супруга популярного певца не показывала ничего лишнего.

В этот раз перед тем, как получить самые разные отзывы, в том числе и критику, артистка решила подшутить над хейтерами:

«Еще одна серия фото ждала в свое время. Последняя Ч/б съемка 🖤 P.S. Здесь как ни со*ков, ни голых ног 😂» - подметила Катерина.

В сети принялись рассуждать:

«А когда со*ки и голые ноги начали возмущать общество в Украине? Сколько в клипах помню такое было, что стыдно было при детях смотреть; Непревзойденная;

Хейтеры найдут😂; Ваши изменения вам к лицу! Красавица❤️будьте счастливы!!!; Какая-то ты черная, Катюша 🤣 Давай голые ноги ♥️».

Ранее Катерина рассказала, что решилась на изменения внешности и сделала укол красоты. Так, Катерина Репяхова решилась увеличить губы, хотя знаменитый муж ее отговаривал. В своих Инстаграм-Сториз она показала, как изменились ее губы на третий дней после процедуры.

Напомним, молодая жена Виктора Павлика жестко отреагировала на хейт украинцев.

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