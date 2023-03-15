Не так давно Катерину Репяхову раскритиковали после ее фотосессии в белье, а затем и в других, менее открытых образах. Несколько сотен недовольных комментариев удивили других пользователей сети, ведь супруга популярного певца не показывала ничего лишнего.
В этот раз перед тем, как получить самые разные отзывы, в том числе и критику, артистка решила подшутить над хейтерами:
«Еще одна серия фото ждала в свое время. Последняя Ч/б съемка 🖤 P.S. Здесь как ни со*ков, ни голых ног 😂» - подметила Катерина.
В сети принялись рассуждать:
Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии: "Вечная память…"
Сверхважное стратегическое значение: Залужный рассказал о ключевом населенном пункте для обороны всего фронта
Новый ракетный удар: пострадал детский сад, повсюду стекло и обломки
Эксперт сказал, почему ВСУ должны выйти из Бахмута: "У нас этого не показывают, но..."
Крем все решает: "Мастер Шеф" Глинская дала простой рецепт невероятно вкусного вафельного торта
«А когда со*ки и голые ноги начали возмущать общество в Украине? Сколько в клипах помню такое было, что стыдно было при детях смотреть; Непревзойденная;
Хейтеры найдут😂; Ваши изменения вам к лицу! Красавица❤️будьте счастливы!!!; Какая-то ты черная, Катюша 🤣 Давай голые ноги ♥️».
Ранее Катерина рассказала, что решилась на изменения внешности и сделала укол красоты. Так, Катерина Репяхова решилась увеличить губы, хотя знаменитый муж ее отговаривал. В своих Инстаграм-Сториз она показала, как изменились ее губы на третий дней после процедуры.
Напомним, молодая жена Виктора Павлика жестко отреагировала на хейт украинцев.
А еще Politeka сообщала, что молодая жена Виктора Павлика показала, как звездный муж ищет себе девушку в парке.
Также Politeka писала, что жена Павлика сверкнула роскошными формами в нижнем белье, вызвав неприятие у украинцев.