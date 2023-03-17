Переможниця та суддя кількох сезонів шоу "Мастер Шеф" Ліза Глінська порадувала українців ще одним рецептом смаколика до посту.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати пісне яблучне печиво.

Нам знадобляться такі інгредієнти:

200 г натертих яблук (2 шт.)

80 г кокосової олії

8 г розпушувача

200 г борошна

40 г цукру

1-2 г порошку кориці

Спершу очистіль яблука від шкірки й натріть їх на дрібній тертці. Зʼєднайте терті яблука з цукром та розтопленим кокосовим маслом. Окремо змішайте борошно з розпушувачем та порошком кориці. А потім зʼєднайте суху частину та яблучну масу, перемішайте до однорідної консистенції.

Викладіть тісто між двома аркушами пергаменту і розгладьте тісто качалкою в пласт завтовшки 3 мм. Відправте пласт в морозильну камеру на півгодини-годину. Зніміть пергамент із замороженого тіста та наріжте його на квадрати або прямокутники. Викладіть на деко, засстелене пергаментом, і випікайте печиво в розігрітій до 175 С духовці 15-18 хвилин.

Українці в коментарях оцінили рецепт від зірки "Мастер Шеф":

"Дякую за рецепт. Готується дуже швидко та смак оцінили діти)";

"Дуже смачне та легке печиво, дякую за рецепт. Я трохи лимону ще додала";

"Клас! Нічого подібного ніколи не пробувала. Обов'язково спробую. Дякую! ❤️".

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