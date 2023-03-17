Цього разу на своїй сторінці в Instagram Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати пісне яблучне печиво.
Нам знадобляться такі інгредієнти:
- 200 г натертих яблук (2 шт.)
- 80 г кокосової олії
- 8 г розпушувача
- 200 г борошна
- 40 г цукру
- 1-2 г порошку кориці
Спершу очистіль яблука від шкірки й натріть їх на дрібній тертці. Зʼєднайте терті яблука з цукром та розтопленим кокосовим маслом. Окремо змішайте борошно з розпушувачем та порошком кориці. А потім зʼєднайте суху частину та яблучну масу, перемішайте до однорідної консистенції.
Викладіть тісто між двома аркушами пергаменту і розгладьте тісто качалкою в пласт завтовшки 3 мм. Відправте пласт в морозильну камеру на півгодини-годину. Зніміть пергамент із замороженого тіста та наріжте його на квадрати або прямокутники. Викладіть на деко, засстелене пергаментом, і випікайте печиво в розігрітій до 175 С духовці 15-18 хвилин.
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Українці в коментарях оцінили рецепт від зірки "Мастер Шеф":
"Дякую за рецепт. Готується дуже швидко та смак оцінили діти)";
"Дуже смачне та легке печиво, дякую за рецепт. Я трохи лимону ще додала";
"Клас! Нічого подібного ніколи не пробувала. Обов'язково спробую. Дякую! ❤️".
Нагадаємо, "Мастер Шеф" Глінська дала рецепт курячих стріпсів, які готуються за 10 хвилин.
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