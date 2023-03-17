Победительница и судья нескольких сезонов шоу "Мастер Шеф" Лиза Глинская порадовала украинцев еще одним рецептом вкусняшки к посту.

В этот раз на своей странице в Instagram Елизавета Глинская рассказала, как приготовить постное яблочное печенье.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

200 г натертых яблок (2 шт.)

80 г кокосового масла

8 г разрыхлителя

200 г муки

40 г сахара

1-2 г порошка корицы

Сначала очистите яблоки от кожуры и натрите их на мелкой терке. Соедините тертые яблоки с сахаром и растопленным кокосовым маслом. Отдельно смешайте муку с разрыхлителем и порошком корицы. Затем соедините сухую часть и яблочную массу, перемешайте до однородной консистенции.

Выложите тесто между двумя листами пергамента и разгладьте тесто скалкой в ​​пласт толщиной 3 мм. Отправьте пласт в морозильную камеру на полчаса-час. Снимите пергамент с замороженного теста и нарежьте его на квадраты или прямоугольники. Выложите на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте печенье в разогретой до 175 С духовке 15-18 минут.

Украинцы в комментариях оценили рецепт от звезды "Мастер Шеф":

"Спасибо за рецепт. Готовится очень быстро и вкус оценили дети)";

"Очень вкусное и легкое печенье, спасибо за рецепт. Я немного лимона еще добавила";

"Класс! Ничего подобного никогда не пробовала. Обязательно попробую. Спасибо! ❤️".

Напомним, "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт готовящихся за 10 минут куриных стрипсов.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, какую вкуснятину можно приготовить из гречки.

Также Politeka писала, что Лиза Глинская дала рецепт простого и вкусного блюда для всей семьи.