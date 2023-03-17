Рівно рік тому 16 березня 2022 року російські льотчики скинули авіабомбу на Драмтеатр у Маріуполі, незважаючи на напис "Діти", який завдали на асфальті біля входу. У річницю авіаудару з драмтеатру в Маріуполі багато зірок згадали ту страшну подію. Український ведучий та актор Юрій Горбунов також написав цього дня пост про ті трагічні події.

Юрій Горбунов нагадав підписникам, що 16 березня – річниця авіаудару Драмтеатром у Маріуполі. Він нагадав, що внаслідок авіаудару під завалами театру загинули люди, серед яких діти.

"Рік жахливої ​​трагедії, в якій загинули мирні жителі Маріуполя! Серед них – багато дітей!! Нелюдський злочин росіян проти мирних жителів України, за який вони обов'язково відповідатимуть у Гаазі!! Як і за решту! Вічна пам'ять загиблим!", – написав ведучий та актор Юрій Горбунов.

У коментарях користувачі мережі засудили дії країни-агресора. А також висловили слова співчуття: "Світла і вічна пам'ять усім загиблим від рук рашистських загарбників!", "Просто немає слів... і як швидко минає час...але я впевнена в одному-винному обов'язково будуть покарані", досі все здається страшним сном", "Божа кара скоро зійде на ту нечисть!".

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Як повідомляла Politeka, Осадча та Горбунов обмінялися милими повідомленнями в мережі.

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