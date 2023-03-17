Ровно год назад 16 марта 2022 года российские летчики сбросили авиабомбу на Драмтеатр в Мариуполе, несмотря на надпись "Дети", которую нанесли на асфальте возле входа. В годовщину авиаудара по драмтеатру в Мариуполе многие звезды вспомнили то страшное событие. Украинский ведущий и актер Юрий Горбунов также написал в этот день пост о тех трагических событиях.
Юрий Горбунов напомнил подписчикам, что 16 марта – годовщина авиаудара по Драмтеатру в Мариуполе. Он напомнил, что в результате авиаудара под завалами театра погибли люди, среди которых – дети.
"Год ужасной трагедии, в которой погибли мирные жители Мариуполя! Среди них – много детей!! Бесчеловечное преступление россиян против мирных жителей Украины, за которое они обязательно будут отвечать в Гааге!! Как и за все остальные! Вечная память погибшим!", – написал ведущий и актер Юрий Горбунов.
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В комментариях пользователи сети осудили действия страны-агрессора. А также высказали слова сострадания: "Светлая и вечная память всем погибшим от рук рашистских захватчиков!", "Просто нет слов... и как быстро проходит время...но я уверена в одном-виновном обязательно будут наказаны", "До сих пор все кажется страшным сном", "Божья кара скоро сойдет на ту нечисть!".
Напомним, что Юрий Горбунов показал, каким красавцем растет их с Осадчей сын.
Как сообщала Politeka, Осадчая и Горбунов обменялись милыми сообщениями в сети.
Также Politeka писала, что Горбунов со звездными коллегами показал закулисье прямого эфира.