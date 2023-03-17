Цього разу на своїй сторінці в Instagram Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати пісну халву з манки.

Нам знадобляться такі інгредієнти:

250 г манної крупи

200 мл кокосового молока

50 мл соку маракуйї (можна замінити кокосовим молоком або водою)

50 г кокосової олії

30 г цукру або меду

50 г сушеного манго та 50 г обсмажених горіхів пекан (ви можете використовувати будь-які обсмажені горіхи та сухофрукти — родзинки, курагу, фініки — загальна маса має становити 100 г)

Розігріваємо на пательні кокосове масло, додаємо манку, на вогні трохи вишому за середній, постійно помішуючи, обсмажуємо манку протягом 3-5 хвилин. Манка може трохи змінити колір.

Окремо прогріваємо сік маракуйї, розчиняємо в ньому цукор, зʼєднуємо з кокосовим молоком і виливаємо на пательню до обсмаженої манної крупи. Цю частину рідини (250 мл), за словами зірки "Мастер Шеф" можна замінити на апельсиновий фреш чи ягідне пюре з водою в пропорції 1:1.

Маса стає щільною, її можна розминати за допомогою деревʼяної лопатки і потримати на середньому вогні ще 2-3 хвилини. Спробуйте на смак - манка не повинна хрумтіти.

Знімаємо з вогню, додаємо обсмажені подрібнені горіхи та нарізане невеликими шматочками манго. Перемішуємо, укладаємо масу в форму: або порційну силіконову, або просто піалу. Забираємо в холодильник на кілька годин. Потім дістаємо та нарізаємо десерт на шматочки.

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