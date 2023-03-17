В этот раз на своей странице в Instagram Елизавета Глинская рассказала, как приготовить постную халву из манки.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

250 г манной крупы

200 мл кокосового молока

50 мл сока маракуйи (можно заменить кокосовым молоком или водой)

50 г кокосового масла

30 г сахара или меда

50 г сушеного манго и 50 г обжаренных орехов пекан (вы можете использовать любые обжаренные орехи и сухофрукты – изюм, курагу, финики – общая масса должна составлять 100 г)

Разогреваем на сковороде кокосовое масло, добавляем манку, на огне немного выше среднего, постоянно помешивая, обжариваем манку в течение 3-5 минут. Манка может немного изменить цвет.

Отдельно прогреваем сок маракуйи, растворяем в нем сахар, соединяем с кокосовым молоком и выливаем на сковороду в обжаренную манную крупу. Эту часть жидкости (250 мл), по словам звезды "Мастер Шеф", можно заменить апельсиновым фрешем или ягодным пюре с водой в пропорции 1:1.

Масса становится плотной, ее можно разминать с помощью деревянной лопатки и подержать на среднем огне еще 2-3 минуты. Попробуйте на вкус – манка не должна хрустеть.

Снимаем с огня, добавляем обжаренные измельченные орехи и нарезанное небольшими кусочками манго. Перемешиваем, укладываем массу в форму: либо порционную силиконовую, либо просто пиалу. Убираем в холодильник на несколько часов. Затем достаем и нарезаем десерт на кусочки.

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