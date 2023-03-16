"Міс Україна Всесвіт" Вікторія Апанасенко перемогла на "Міс Світу" у категорії національних костюмів, про що вирішила написати у своєму блозі.

Вікторія Апанасенко - українська модель, яка стала "Міс Україна Всесвіт" і представляла Україну на "Міс Світу " . На конкурсі українка здобула нагороду за найкращий національний костюм, що для України вперше. Зірка вирішила поділитися емоціями у своєму інстаграмі.

"Ми це зробили! Я перемогла в номінації за найкращий національний костюм на Міс Світу і присвячую цю нагороду кожному українцю, кожному Воїнові світу, який зараз воює за майбутнє України. Вперше за історію конкурсу «Міс Всесвіт» українка виграла 1 місце з 86 країн за найкращий національний костюм", - розповіла зірка.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Я знаю, що ти виграєш це, як тільки опублікуєш фрагменти свого національного костюма перед польотом у Новий Орлеан. Ви так добре виступили і віддали належне тому, що він репрезентує. Мені також подобається, що ти продала крила і пожертвував гроші солдатам. Ви не виграли корону Міс Всесвіт, але ви безперечно завоювали серця людей»;

"Цей костюм заслужив на перемогу. Життя і смерть — повсякденне явище в Україні. Українці борються за саме виживання своєї країни. Народ України - всі Воїни Світу".

Нагадаємо, "Міс Україна Всесвіт" Вікторія Апанасенко перемогла на "Міс світу"

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