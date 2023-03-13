Как пишет Politeka.net, Анна Неплях - известная украинская модель, которая стала победительницей конкурса "Мисс Украина Вселенная". После этого знаменитость представляла Украину на "Мисс Мира" в Израиле, но там не смогла даже пройти в финал. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения Неплях успела сменить несколько стран перед возвращением в родную Украину.

Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда поделилась сторис, где показала рану на руке.

"Раз", - лаконично написала звезда в сторис.

"Два", - написала на втором сторис Неплях, демонстрируя забинтованный палец. Как можно понять, без помощи врачей не обошлось, ведь модель была в бахилах.

А до этого Анна поздравила украинок с 8-м марта. Звезда также поделилась фотографией, где была в черном наряде.

"Боже, как я счастлива родиться женщиной! Сильной или слабой, эмоциональной или бездушной, яркой или никакой, - сегодня я могу уверенно сказать, что люблю себя любой и не желаю кому-то доказывать и за что-то бороться. Просто живу, люблю, люблю все, что делаю и делаю все, что люблю. Желаю каждой женщине это чувство. Вы достойны всего, что есть в этой вселенной просто потому, что вы…оно уже ваше".

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