"Мисс Украина Вселенная" Виктория Апанасенко победила на "Мисс Мира" в категории национальных костюмов, о чем решила написать в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Виктория Апанасенко - украинская модель, которая стала "Мисс Украина Вселенная" и представляла Украину на "Мисс Мира". На конкурсе украинка получила награду за самый лучший национальный костюм, что для Украины впервые. Звезда решила поделится эмоциями в своем Инстаграм.

"Мы это сделали! Я победила в номинации за лучший национальный костюм на Мисс Мира и посвящаю эту награду каждому украинцу, каждому Воину света, воюющему сейчас за будущее Украины. Впервые за историю конкурса «Мисс Вселенная» украинка выиграла 1 место из 86 стран за лучший национальный костюм", - рассказала звезда.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Я знаю, что ты выиграешь это, как только опубликуешь фрагменты своего национального костюма перед полетом в Новый Орлеан. Вы так хорошо выступили и отдали должное тому, что он представляет. Мне также нравится, что ты продала крылья и пожертвовал деньги солдатам. Вы не выиграли корону Мисс Вселенная, но вы определенно завоевали сердца людей";

"Этот костюм заслужил победу. Жизнь и смерть — повседневное явление в Украине. Украинцы борются за само выживание своей страны. Народ Украины - все Воины Света".

Напомним, "Мисс Украина Вселенная" Виктория Апанасенко победила на "Мисс мира"

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