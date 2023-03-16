На цей раз популярна українська співачка вирішила поділитися цікавою добіркою кадрів, зроблених під час її останніх концертів. Наразі Тіна Кароль продовжує свій тур за кордоном, тому не так часто показує нові фото у мережі, зроблені на виступах.

У чорній сукні з вирізом та акуратними прикрасами зірка виконала один із улюблених номерів:

«Віра… у скронях пульс, сила…сила людей, воля… наше ім'я. Разом до кінця. Дякую всім, хто був поряд!» - Поділилася Тіна.

У мережі шанувальники та колеги висловили свою думку:

«А фото неймовірні, як і всі образи цього міні-туру 😍; Невже рядки з нової пісні?; Богиня!; дуже сумуємо; Надзвичайна».

Однак знайшлися й ті, хто не оцінив образ зірки: «Добре співати, сидячи далеко десь за кордоном… Так можна нудьгувати за Країною…; хочеться вже чогось нового; Якось повторює Тіна вже, видихнулася».

Нагадаємо, Кароль розкрила, чому ховалась у монастирі і нещодавно хотіла там залишитися.

Також повідомлялося, що Кароль висловилася, що думає про сучасних українців.

Крім того, Politeka.net писала, що Кароль збентежила українців танцями у спортзалі під загадкову пісню.