В этот раз популярная украинская певица решила поделиться интересной подборкой кадров, сделанных во время ее последних концертов. Сейчас Тина Кароль продолжает свой тур за границей, поэтому не так часто показывает новые фото в сети, сделанные на выступлениях.

В черном платье с вырезом и аккуратными украшениям звезда исполнила один из любимых номеров:

«Вера ... в висках пульс, сила ...сила людей, воля.... наше имя. Вместе до конца. Спасибо всем, кто был рядом!» - поделилась Тина.

В сети поклонники и коллеги выразили свое мнение:

«А фото невероятны, как и все образы этого мини-тура 😍; Неужели строчки из новой песни?; Богиня!; очень скучаем; Чрезвычайная».

Однако нашлись и те, кто не оценил образ звезды: «Хорошо петь, сидя далеко где-то за границей… Так можно скучать по Стране…; хочется уже чего-нибудь нового; Как-то повторяет Тина уже, выдохлась».

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Также сообщалось, что Кароль высказалась, что думает о современных украинцах.

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