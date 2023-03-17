Настя Каменських вирішила розповісти цього разу в Інстаграм, як була дуже рада зробити сюрприз і разом чудово провести час із вихованцями проекту для маленьких українців, які потребують особливих потреб «Особливі українці. Діти». Артистка поділилася також пам'ятними кадрами, торкнувшись українців.

«На майстер-класі, організованому gosensorica в українському культурному центрі «Джерело» з такою патріотичною назвою «Я люблю Україну», ми зробили долоні, на яких написали наші найзаповітніші мрії, створили велике синьо-жовте серце, намалювали малюнки.

Неймовірний «поїзд незламності», який зробив Артем із Харкова, передали до міжнародної спілки студентів ESADE, які погодилися підтримати проект своїми донатами» - поділилася Настя.

За її словами, щоразу, долучаючись до таких подій, вона захоплюється і не може не виражати захоплення силою та стійкістю батьків, а також їх неймовірно талановитими, щирими та відкритими дітьми.

Також Каменських поділилася весняним кадром і заговорила про переживання, нові емоції.

Нагадаємо, Каменських на тлі чуток про розлучення з Потапом пояснила, чому вони довго не з'являлися разом.

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