Настя Каменских решила рассказать в этот раз в Инстаграм, как была очень рада сделать сюрприз и вместе прекрасно провести время с воспитанниками проекта для маленьких украинцев, нуждающихся в особых потребностях «Особые Украинцы. Дети». Артистка поделилась также памятными кадрами, тронув украинцев.

«На мастер-классе, организованном gosensorica в украинском культурном центре «Источник» с таким патриотическим названием «Я люблю Украину», мы сделали ладошки, на которых написали наши самые заветные мечты, создали большое сине-желтое сердце, нарисовали рисунки.

Невероятный «поезд несокрушимости», который сделал Артем из Харькова, передали в международный союз студентов ESADE, которые согласились поддержать проект своими донатами» - поделилась Настя.

По ее словам, каждый раз, приобщаясь к таким событиям, она восхищается и не может не выражать восхищение силой и стойкостью родителей, а также их невероятно талантливыми, искренними и открытыми детьми.

Также Каменских поделилась весенним кадром и заговорила о переживаниях, новых эмоциях.

Напомним, Каменских на фону слухов о разводе с Потапом объяснила, почему они долго не появлялись вместе.

Как еще Politeka сообщала, что Каменских в канун Нового года обратилась к украинцам с сильным посланием.

Также Politeka писала, что Каменских рассказала о необычной встрече с украинками в Лондоне, видео.