Українська блогерка Катерина Репяхова підкреслила, що у різних документах та грамотах її чоловік записаний по-різному, його прізвище постійно перекручують.

Українська блогерка, бізнес-вумен та концертний директор В іктора Павлика активно веде свою сторінку в мережі, де ділиться з підписниками особистим. Цього разу вона посміялася з плутанини з прізвищем свого чоловіка. На своїй сторінці в соцмережі Інстаграм Катерина Репяхова розповіла, яке справжнє прізвище у знаменитого чоловіка.

Катерина Репяхова підкреслила, що у різних документах та грамотах її чоловік записаний по-різному, його прізвище постійно перекручують та пишуть неправильно. Але у паспорті він – Віктор Павлик. У той же час сценічний псевдонім артиста – Павлік, тому не дивно, що в записах написання його прізвища часто плутають.

Цікаво, що Олександр, старший син Віктора, за документами – Павлік (як у псевдонімі батька), а молодший, Михайло, від Катерини, у свідоцтві про народження записаний під справжнім прізвищем співака.

Варто зазначити, що пара Катерина Репяхова та Віктор Павлик одружилися кілька років тому – у травні 2020 року. Дружина молодша за артиста на 29 років. Влітку 2021-го у пари народився первісток Михайло. 28-річна Репяхова – четверта дружина 56-річного Павлика. Вона раніше була одружена.

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