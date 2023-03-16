Украинская блогерша Екатерина Репяхова подчеркнула, что в разных документах и грамотах ее муж записан по-разному, его фамилию постоянно коверкают.

Украинская блогерша, бизнесвумен и концертный директор Виктора Павлика активно ведет свою страницу в сети, где делится с подписчиками личным. На этот раз она посмеялась над путаницей с фамилией своего мужа. На своей странице в соцсети Инстаграм Екатерина Репяхова рассказала, какая настоящая фамилия у знаменитого мужа.

Екатерина Репяхова подчеркнула, что в разных документах и грамотах ее муж записан по-разному, его фамилию постоянно коверкают и пишут неправильно. Но в паспорте он – Виктор Павлык. В то же время, сценический псевдоним артиста – Павлик, потому неудивительно, что в записях написание его фамилии часто путают.

Примечательно, что Александр, старший сын Виктора, по документам - Павлик (как в псевдониме отца), а младший, Михаил, от Екатерины, в свидетельстве о рождении записан под настоящей фамилией певца.

Стоит отметить, что пара Екатерина Репяхова и Виктор Павлик поженились несколько лет назад – в мае 2020 года. Жена младше артиста на 29 лет. Летом 2021-го у пары родился первенец Михаил. 28-летняя Репяхова – четвертая жена 56-летнего Павлика. Она ранее не была замужем.

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