Відомий шеф-кухар та суддя шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом дуже простої, смачної та корисної страви.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ектор Хіменес-Браво розповів, як приготувати найсмачніший тост із авокадо.

Нам знадобляться такі інгредієнти:

хліб житній - 200 г

помідори чері - 150 г

авокадо - 1 шт.

бринза - 100 г

оливкова олія - 80 мл

базилік зелений - пучок

лимон - ½ шт.

часник - 2 зубчики

сіль і перець - на смак

Спершу подрібнюємо часник та базилік (⅓ пучка). Чері розрізаємо навпіл та викладаємо в форму для запікання. Зверху додаємо часник і базилік, солимо і перчимо страву, додаємо оливкову олію (1-2 ст.л.). Духовку розігріваємо до 200°С та запікаємо чері 15-20 хвилин до мʼякості томатів.

В блендері подрібнюємо залишки базиліку, оливкову олію та 1 зубчик часнику (за бажанням). В отриману масу додаємо лимонний сік та сіль.

Авокадо розминаємо виделкою, додаємо до нього лимонний сік, солимо та перчимо за смаком.

Скибочки хліба обсмажуємо до хрумкої скоринки. Зверху викладаємо розтерте авокадо, шматочки бринзи, запечені помідорки чері та отриману пасту з базиліку.

Для себе Ектор Хіменес-Браво також регулярно готує тости з авокадо.

"На обід захотів чогось корисного, тому приготував свої улюблені авокадо-тости", — написав суддя "Мастер Шеф" під апетитними сторіс.

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