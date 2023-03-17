Известный шеф-повар и судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом очень простого, вкусного и полезного блюда.

В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво рассказал, как приготовить вкуснейший тост с авокадо.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

хлеб ржаной – 200 г

помидоры черри – 150 г

авокадо - 1 шт.

брынза – 100 г

оливковое масло – 80 мл

базилик зеленый - пучок

лимон – ½ шт.

чеснок - 2 зубчика

соль и перец – по вкусу

Сначала измельчаем чеснок и базилик (⅓ пучка). Черри разрезаем пополам и выкладываем в форму для запекания. Сверху добавляем чеснок и базилик, солим и перчим блюдо, добавляем оливковое масло (1-2 ст.л.). Духовку разогреваем до 200°С и запекаем 15-20 минут до мягкости томатов.

В блендере измельчаем остатки базилика, оливковое масло и 1 зубчик чеснока (по желанию). В полученную массу добавляем лимонный сок и соль.

Авокадо разминаем вилкой, добавляем к нему лимонный сок, солим и перчим по вкусу.

Ломтики хлеба обжариваем до хрустящей корочки. Сверху выкладываем растертое авокадо, кусочки брынзы, запеченные помидорки черри и полученную пасту из базилика.

Для себя Эктор Хименес-Браво также регулярно готовит тосты с авокадо.

"На обед захотел чего-то полезного, поэтому приготовил свои любимые авокадо-тосты", - написал судья "Мастер Шеф" под аппетитными сторис.

Напомним, Эктор Хименес-Браво показал простой рецепт аджики без варки.

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