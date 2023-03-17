На своїй сторінці в Instagram модельєр вирішив поділитися з українцями порадами на випадок, якщо вам здаєтеся, що ви зробили помилку, звернули не на той шлях чи щось йде не так.

"Все, що ви робите — правильно. Я вірю, що все, що ми робимо, ми робимо правильно. Навіть ті рішення, які можуть здатися нам невдалими, насправді є важливими етапами нашого становлення", — пише Андре Тан.

Перша порада від дизайнера — не панікуйте, адже негаразди та складнощі є невід'ємною частиною життя, і вони стаються з будь-якою людиною. По-друге, подивітьсся на проблему як на можливість навчитися у себе самого чогось новому. Третє — візьміть відповідальність за свої дії. Якщо ви вважаєте, що зробили щось не так, то знайдіть спосіб це виправити, взявши відповідальність за наслідки, а не звинувачуйте все довкола у своїх проблемах. Також Андре Тан наголосив, що всі люди унікальні, в кожного з нас свій шлях та досвід.

"5. Задавайте собі питання. Що у вашому житті дозволяє вам пишатися собою? Що вас радує? У чому ви сильні? Якого життя ви хочете для себе, своєї сім'ї, рідних і близьких вам людей? Якими ви бачите ваших дітей у майбутньому? І найважливіше: дайте відповідь на головне запитання...На що ви готові заради цього? І що ви будете робити для цього вже сьогодні? Це знову ж таки про те, наскільки ви готові брати відповідальність за своє життя. Отже, не забувайте, що кожен має свій унікальний шлях та досвід у житті, і немає невірних рішень, і тільки ви вирішуєте що робити з цим досвідом. Тож, усе в ваших руках!", — додав дизайнер.

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