На своей странице в Instagram модельер решил поделиться с украинцами советами на случай, если вам кажется, что вы совершили ошибку, повернули не на тот путь или что-то идет не так.

"Все, что вы делаете - правильно. Я верю, что все, что мы делаем, мы делаем правильно. Даже те решения, которые могут показаться нам неудачными, на самом деле являются важными этапами нашего становления", - пишет Андре Тан.

Первый совет от дизайнера – не паникуйте, ведь проблемы и сложности являются неотъемлемой частью жизни, и они происходят с любым человеком. Во-вторых, посмотрите на проблему как на возможность научиться у себя самому чему-то новому. Третье – возьмите ответственность за свои действия. Если вы считаете, что сделали что-то не так, найдите способ это исправить, взяв ответственность за последствия, а не обвиняйте все вокруг в своих проблемах. Также Андре Тан отметил, что все люди уникальны, у каждого из нас свой путь и опыт.

"5. Задавайте себе вопросы. Что в вашей жизни позволяет вам гордиться собой? Что вас радует? В чем вы сильны? Какой жизни вы хотите для себя, своей семьи, родных и близких вам людей? Какими вы видите ваших детей в будущем? И самое важное: ответьте на главный вопрос...На что вы готовы ради этого? И что вы будете делать для этого уже сегодня? Это опять же о том, насколько вы готовы брать ответственность за свою жизнь. Так что не забывайте, что у каждого свой уникальный путь и опыт в жизни, и нет неверных решений, и только вы решаете что делать с этим опытом. Итак, все в ваших руках!", — добавил дизайнер.

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