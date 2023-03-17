На офіційній сторінці "Квартал 95" в Instagram показали пародію на те, що відбувається в бункері російського диктатора володимира путіна, якого буцімто вже немає в живих, а його тілом керують як маріонеткою. При цьому артисти розмовляють російською мовою — вони пояснили це тим, що персонажі не гідні розмовляти українською.

У коментарях на Євгена Кошового та інших зірок "Квартал 95" обрушився шквал критики через цей скандальний номер:

"За отакий гумор ви отримуєте звання і нагороди??? Хлопці, це👎";

"Квартал, ви стали мені огидні, нічого смішного, особливо після найвищих нагород від вашого колишнього колеги (презедента)....";

"Дуже чекала нового кварталу! Але такого розчарування в мене ще не було, після перегляду ефіру!!!! По-перше, так, ви дуже матюкаєтесь! Дууууужеее!!!!! Чим тоді ви відрізняєтесь від ка*апів?!!! Це дуже огидно! Вам треба фільтрувати ваші сценарії, це вже не смішно!!! Задумайтесь!";

"Зовсім не смішно. Де концерт проходить? Там у людей війни немає? Всі прямо веселяться, сміються, а в цей час хлопці гинуть на фронті, люди під обстрілами сидять. Як можна такі концерти проводити, коли в країні війна рік іде?????а всі хто виступає, вони не придатні до мобілізації???".

Нагадаємо, з'ясувалось, чому зірка Квартал 95 зникла зі сцени.

Також повідомлялося, що артист Квартал 95 "порвав" YouTube новою пародією.

Крім того, Politeka.net писала, що зірка "Жіночого кварталу" розповіла про стосунки з Юрієм Ткачем.