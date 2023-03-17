На официальной странице "Квартал 95" в Instagram показали пародию на происходящее в бункере российского диктатора владимира путина, которого якобы уже нет в живых, а его телом управляют как марионеткой. При этом артисты говорят на русском языке — они объяснили это тем, что персонажи недостойны говорить на украинском.
В комментариях на Евгения Кошевого и других звезд "Квартал 95" обрушился шквал критики из-за этого скандального номера:
"За такой юмор вы получаете звания и награды??? Ребята, это 👎";
"Квартал, вы стали мне отвратительны, ничего смешного, особенно после самых высоких наград от вашего бывшего коллеги (президента)....";
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Вспыхнул отель, в котором обосновались украинские беженцы: первые детали ЧП в Великобритании
"Очень плохое положение": россияне готовятся отступать на одном из направлений
Страшная ДТП всколыхнула Украину, среди погибших 5-летняя девочка: "Это большая потеря для нас…
Их просто снесут: названы три города, за которые оккупанты возьмутся после Бахмута
"Очень ждала нового квартала! Но такого разочарования у меня еще не было, после просмотра эфира!!!! Во-первых, да, вы очень материтесь! Оооочень!!!!! Чем тогда вы отличаетесь от ка*апов?!!! Это очень отвратительно! Вам нужно фильтровать ваши сценарии, это уже не смешно!!! Задумайтесь!";
"Совершенно не смешно. Где концерт проходит? Там у людей войны нет? Все прямо веселятся, смеются, а в это время ребята гибнут на фронте, люди под обстрелами сидят. Как можно такие концерты проводить когда в стране война год идёт????? а все кто выступает, они не пригодны к мобилизации???".
Напомним, выяснилось, почему звезда Квартал-95 исчезла со сцены.
Также сообщалось, что артист Квартал 95 "порвал" YouTube новой пародией.
Кроме того, Politeka.net писала, что звезда "Женского квартала" рассказала об отношениях с Юрием Ткачом.