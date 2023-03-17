Ганна вже тривалий час живе в шлюбі з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим, разом зіркова пара виховує двох дітей. 2015 року у них народився син Гліб, а в 2020 – Микита.

На своїй сторінці в Instagram артистка іноді ділиться рецептами страв, якими радує свою родину. Цього разу Ганна Саліванчук показала, як приготувати бананову запіканку.

Нам знадобляться такі інгредієнти :

500 г сиру 5-9% жирності

4 яйця

2 банани

100 г сметани 15-20% жирності

150 г цукру

10 г ванільного цукру

60 г пшеничного борошна

50-75 г родзинок

25 г вершкового масла (для змащування форми)

1-2 ст. л. цукрової пудри для декору (за бажанням)

дрібка солі

Духовку розігрійте до 180 градусів у режимі конвекції або верхнього та нижнього нагріву.

Сир викладіть у миску та перебийте блендером. Акуратно розбийте 4 яйця і жовтки відокремте від білків. Жовтки додайте до сиру, а білки зберіть до іншої миски. У ємність із сиром та жовтками додайте половину порції цукру (75 г) та пакетик ванільного цукру, додайте банани та перебийте все блендером. Додайте до сирної суміші сметану та родзинки. Потім всипте до сирної маси борошно та добре перемішайте лопаткою.

Чотири білки з’єднайте з другою половиною цукру, додайте дрібку солі і збийте міксером до появи м’яких піків. Збиті білки перекладіть у миску з сирною масою. Обережно, щоб не зашкодити структурі білків, перемішайте масу лопаткою або ложкою.

Форму для запікання змастіть вершковим маслом. Сирну масу влийте у форму, акуратно розрівняйте поверхню та відправте в розігріту духовку на 45-55 хвилин. Дайте готовій запіканці повністю охолонути. Якщо захочете трохи підсолодити страву, посипте її зверху цукровою пудри.

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук запропонувала рецепт улюбленої страви своїх синів.

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