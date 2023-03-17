Анна уже долгое время живет в браке с продюсером "Квартал 95" Александром Божковым, вместе звездная пара воспитывает двоих детей. В 2015 году у них родился сын Глеб, а в 2020 – Никита.

На своей странице в Instagram артистка иногда делится рецептами блюд, которыми радует свою семью. В этот раз Анна Саливанчук показала, как приготовить банановую запеканку.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

500 г творога 5-9% жирности

4 яйца

2 банана

100 г сметаны 15-20% жирности

150 г сахара

10 г ванильного сахара

60 г пшеничной муки

50-75 г изюма

25 г сливочного масла (для смазывания формы)

1-2 ст. л. сахарной пудры для декора (по желанию)

щепотка соли

Духовку разогрейте до 180 градусов в режиме конвекции или верхнего и нижнего нагрева.

Творог выложите в миску и перебейте блендером. Аккуратно разбейте 4 яйца и отделите желтки от белков. Желтки добавьте к творогу, а белки соберите в другую миску. В емкость с творогом и желтками добавьте половину порции сахара (75 г) и пакетик ванильного сахара, добавьте бананы и перебейте все блендером. Добавьте в творожную смесь сметану и изюм. Затем всыпьте в творожную массу муку и хорошо перемешайте лопаткой.

Четыре белка соедините со второй половиной сахара, добавьте щепотку соли и взбейте миксером до появления мягких пиков. Взбитые белки переложите в миску с творожной массой. Осторожно, чтобы не повредить структуру белков, перемешайте массу лопаткой или ложкой.

Форму для запекания смажьте сливочным маслом. Творожную массу влейте в форму, аккуратно разровняйте поверхность и отправьте в разогретую духовку на 45-55 минут. Дайте готовой запекане полностью остыть. Если захотите немного подсластить блюдо, посыпьте его сверху сахарной пудры.

Напомним, супруга продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук предложила рецепт любимого блюда своих сыновей.

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