Жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук каждый день старается показать что-то новое в Инстаграм, впечатляет образами и делится замечаниями. Она также рассказывает о методах своего похудения и различных вкусных рецептах.
«Эти кадры делал талантливый фотограф @andreyyesych_photo еще 5 лет назад. Сейчас нет весеннего настроения на фото, но обещаю вам что скоро все изменится, и настроение будет у нас, и сила будет и все будет актуально🙏» - поделилась Анна.
После она опубликовала слова из песни Макса Барских, назвав их гениальными:
«Хай буде весна,
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Поки ми стоїмо до кінця,
І нас не зламає війна,
Наша віра єднає серця,
Україна навіки жива.
Україна це наша земля
Україна єднає серця
Хай буде весна,
Поки ми стоїмо до кінця,
І нас не зламає війна,
Наша віра єднає серця,
Україна навіки жива.
Україна це наша земля
Україна єднає серця».
В сети также обсудили пост Анны:
«Анна вы очень хорошая❤️ Победа за нами, потому что с нами Бог; Самая нежность; С такими красотками победа со злом не заставит себя ждать!; Красавица».
Анна Саливанчук уже долгое время живет в браке с продюсером "Квартал 95" Александром Божковым, вместе звездная пара воспитывает двоих детей. В 2015 году у них родился сын Глеб, а в 2020 – Никита.
Напомним, жена продюсера "Квартал 95" взбесила украинцев видео с кривляниями.
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