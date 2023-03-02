Жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук каждый день старается показать что-то новое в Инстаграм, впечатляет образами и делится замечаниями. Она также рассказывает о методах своего похудения и различных вкусных рецептах.

«Эти кадры делал талантливый фотограф @andreyyesych_photo еще 5 лет назад. Сейчас нет весеннего настроения на фото, но обещаю вам что скоро все изменится, и настроение будет у нас, и сила будет и все будет актуально🙏» - поделилась Анна.

После она опубликовала слова из песни Макса Барских, назвав их гениальными:

«Хай буде весна,

Поки ми стоїмо до кінця,

І нас не зламає війна,

Наша віра єднає серця,

Україна навіки жива.

Україна це наша земля

Україна єднає серця

Хай буде весна,

Поки ми стоїмо до кінця,

І нас не зламає війна,

Наша віра єднає серця,

Україна навіки жива.

Україна це наша земля

Україна єднає серця».

В сети также обсудили пост Анны:

«Анна вы очень хорошая❤️ Победа за нами, потому что с нами Бог; Самая нежность; С такими красотками победа со злом не заставит себя ждать!; Красавица».

Анна Саливанчук уже долгое время живет в браке с продюсером "Квартал 95" Александром Божковым, вместе звездная пара воспитывает двоих детей. В 2015 году у них родился сын Глеб, а в 2020 – Никита.

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