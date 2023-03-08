Як зазначила Анна Саліванчук, сирнички – особливий рецепт до сніданку чи обіду. Смак просто неймовірний, а блюдо готувати дуже просто.

Відома українська актриса Анна Саліванчук любить спілкуватися з шанувальниками та частенько ділиться в мережі корисними порадами та улюбленими рецептами. Оскільки вона виховує двох синів, їй часто хочеться балувати їх смачненьким. Тому дбайлива матуся готує їм свої фірмові сирники. Рецептом дружина продюсера "Квартал 95" поділилася в Інстаграм-Сторіз.

Як зазначила Анна Саліванчук, сирнички – особливий рецепт до сніданку чи обіду. Смак просто неймовірний, а блюдо готувати дуже просто. Подавайте їх до столу зі сметаною, домашнім варенням, джемом чи шоколадною пастою.

Інгредієнти:

350 г кисломолочного сиру;

лимонна цедра;

2 – 3 столові ложки цукру;

сіль;

2 столові ложки борошна;

курине яйце;

ванільний цукор;

олія для смаження.

Як приготувати сирники від Анни Саліванчук :

Сир змішуємо з яйцем, сіллю, ванільним цукром, цукром, сіллю та борошном. Залишаємо на 20 хвилин. Можна додати цедри лимона – вона дасть чарівний аромат.

З тіста формуємо сирники, обвалюємо в борошні.

На розігріту сковороду додаємо олію або вершкове масло. Обсмажуємо сирники. Готуємо на повільному вогні спочатку без кришки, а коли вже буде час сирнички перевернути, накриваємо кришкою і готуємо до золотої скоринки.

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