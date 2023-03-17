Зірка серіалів "Кріпосна" та "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк намагається довести, що в тилу він корисніший, ніж на фронті.

Ще в січні 33-річний Тарас Цимбалюк зізнався, що отримав повістку, але його лякає перспектива опинитись відразу на передовій. Після цієї заяви на нього обрушився шквал критики та звинувачень у боягузтві. У відповіль актор переконує, що від нього більше користі в тилу.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Цимбалюк розповів, чим займається разом зі своїм колегою-актором Євгеном Олійником.

"Якось ми з Жекою зустрілись літом 22го року і вирішили поставити виставу. Ціль - бути в професії і допомагати нашій армії наближати перемогу. І знаєте, все так і вийшло! За кілька турів ми виділили на ЗСУ дуже пристойну цифру. І пишаємось цим! Ми проводимо час в кайф, знаходимось у професії, заробляємо на життя цими виставами, і можемо собі дозволити з кількох вистав віддавати по 100к гривень для наших бійців. Чудово, я вважаю!", — похвалився Тарас Цимбалюк.

Він додав, що вистава «Емігранти» дуже змінилася, щоразу все шліфується, зʼявляються нові знахідки. За сім місяців її показали вже 25 разів. Актор також показав серію ефектних чорно-білих кадрів зі спільних поїздок.

"Продовжуємо жити, продовжуємо наближати перемогу, продовжуємо займатись улюбленою справою, продовжуємо тішити міста показами нашої вистави… Продовжуємо піднімати людям настрій! Це все вкрай важливо, як не крути", — наголосив Цимбалюк.

Нагадаємо, розлучившись зі своєю другою дружиною Антоніною, Тарас Цимбалюк видалив зі своєї сторінки в соцмережі їхні спільні фото.

Вже екс-дружина актора Тіна розповіла, що для їхніх стосунків випробуванням стала війна.

Також повідомлялося, що у учасниці шоу "Холостяк" був роман із Тарасом Цимбалюком.