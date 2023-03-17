Звезда сериалов "Крепостная" и "Спіймати Кайдаша" Тарас Цымбалюк пытается доказать, что в тылу он полезнее, чем на фронте.

Еще в январе 33-летний Тарас Цымбалюк признался, что получил повестку, но его пугает перспектива оказаться сразу на передовой. После этого заявления на него обрушился шквал критики и обвинений в трусости. В ответ актер убеждает, что от него больше пользы в тылу.

В этот раз на своей странице в Instagram Цымбалюк рассказал, чем занимается вместе со своим коллегой-актером Евгением Олейником.

"Однажды мы с Жекой встретились летом 22-го года и решили поставить спектакль. Цель - быть в профессии и помогать нашей армии приближать победу. И знаете, все так и вышло! За несколько туров мы выделили на ВСУ очень приличную цифру. И гордимся этим! проводим время в кайф, находимся в профессии, зарабатываем на жизнь этими спектаклями, и можем себе позволить из нескольких спектаклей отдавать по 100к гривен для наших бойцов. Прекрасно, я считаю!", - похвастался Тарас Цымбалюк.

Он добавил, что спектакль «Эмигранты» очень изменился, каждый раз все шлифуется, появляются новые находки. За семь месяцев ее показали уже 25 раз. Актер также показал серию эффектных черно-белых кадров из совместных поездок.

"Продолжаем жить, продолжаем приближать победу, продолжаем заниматься любимым делом, продолжаем радовать города показами нашего спектакля… Продолжаем поднимать людям настроение! Это все очень важно, как ни крути", — подчеркнул Цымбалюк.

Напомним, расставшись со своей второй женой Антониной, Тарас Цымбалюк удалил со своей страницы в соцсети их совместные фото.

Уже экс-супруга актера Тина рассказала, что для их отношений испытанием стала война.

Также сообщалось, что у участницы шоу "Холостяк" был роман с Тарасом Цымбалюком.