У перервах між роботою телеведуча Лілія Ребрик завжди намагається знайти хвилинку, щоб вийти на вулицю та подихати свіжим повітрям.

Лілія Ребрик – популярна телеведуча та актриса, так що регулярно захоплює шанувальників ефектними та стильними образами для ефірів та світських заходів. Виглядати стильно вона вміє і у повсякденному житті. На своїй сторінці в Інстаграм знаменитість засвітила свою прогулянку вечірнім Києвом у яскравому образі.

Зокрема, у перервах між роботою Лілія Ребрик завжди намагається знайти хвилинку, щоб вийти на вулицю та подихати свіжим повітрям. Для прогулянки ведуча вибрала молочного кольору спортивний костюм, який доповнила білою курткою та чорними кросівками на масивній підошві.

На відео знаменитість зняла свою прогулянку центральними вуличками Києва.

"Вечірній Київ", - коротко підписала відповідне відео Лілія Ребрик.

Підписники популярної телеведучої відразу відзначили, що їй дуже йде світлий колір, і залишили багато захоплених компліментів: "Неймовірно приємний вечірній Київ і ти Лілія красуня", "Наша красуня) легка, красива, неймовірна. Дякую, що підтримуєте нас, хоч це і непросто", "Просто природжена модель", "Дякую за позитив".

Нагадаємо, що Ребрик заінтригувала глядачів новим випуском свого проекту.

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