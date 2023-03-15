Українська актриса та телеведуча Лілія Ребрик відвідала Одесу, щоб разом із колегами зняти ранковий ефір для каналу "ДІМ". У мережі зірка поділилася кадрами міста, що часто перебуває під обстрілами росіян. На своїй сторінці в Інстаграм знаменитість зізналася у коханні до цього морського міста та поділилася милим відео.

Лілія Ребрик вирушила на пірс, де насолодилася морським бризом та приємним вітерцем. Також телеведуча зізналася, що обожнює весняну Одесу, коли запах моря торкається обличчя і переслідує, у якому районі міста не знаходився б.

"Люблю Одесу – з її протитанковими їжаками, з мішками, що оберігають пам'ятки. У всьому цьому – ні, не в***йна: турбота. Люблю Одесу за дух її свободи. За фортецю. За те, що дивиться в очі небезпеці: сміливо. , безстрашно. Люблю Одесу за те, що вона живе, гуде, ділиться весною!", - додала Лілія Ребрик.

У коментарях під відео користувачі мережі писали, за що люблять своє місто. А також дякували Лілії за щирість: "Лілічко, тобі йде Одеса", "Клас!!! Люблю Вас і з нетерпінням чекаю вечора, йду до Вас на спектакль))) Чекаю на зустріч шалено","Дякую за вашу підтримку, ви дуже зворушлива", "Люблю своє місто, за аромат акації, за величні планери та морський бриз".

Нагадаємо, Лілія Ребрик взялася за зброю і вразила своїми навичками.

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