В перерывах между работой телеведущая Лилия Ребрик всегда старается найти минутку, чтобы выйти на улицу и подышать свежим воздухом.

Лилия Ребрик - популярная телеведущая и актриса, так что регулярно восхищает поклонников эффектными и стильными образами для эфиров и светских мероприятий. Выглядеть стильно она умеет и в повседневной жизни. На своей странице в Инстаграм знаменитость засветила свою прогулку по вечернему Киеву в ярком образе.

В частности, в перерывах между работой Лилия Ребрик всегда старается найти минутку, чтобы выйти на улицу и подышать свежим воздухом. Для прогулки ведущая выбрала молочного цвета спортивный костюм, который дополнила белой курткой и черными кроссовками на массивной подошве.

На видео знаменитость запечатлела свою прогулку по центральным улочкам Киева.

"Вечерний Киев", - коротко подписала соответствующее видео Лилия Ребрик.

Подписчики популярной телеведущей тут же отметили, что ей очень идет светлый цвет, и оставили много восхищенных комплиментов: "Невероятно приятный вечерний Киев и ты Лилия красотка", "Наша красотка) легкая, красивая, невероятная. Спасибо, что поддерживаете нас, хоть это и непросто", "Просто прирожденная модель", "Спасибо за позитив".

Напомним, что Ребрик заинтриговала зрителей новым выпуском своего проекта.

Как сообщала Politeka, Ребрик поделилась, какой украинский город влюбил ее в себя.

Также Politeka писала, что Ребрик в платье с эффектной деталью вызвала восторг.