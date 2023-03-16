Популярна українська телеведуча Лілія Ребрик, яка перейшла працювати на канал "ДОМ", часто ділиться з шанувальниками публікаціями про життя на своїй станиці в Instagram. Так, цього разу знаменитість виклала відео, яке є фрагментом та анонсом нового випуску проекту "Дочекаюсь".

Як бачимо, у ролику Лілія з'явилася у Миколаєві, де проходила зустріч героїв проекту. В анонсі телеведуча ходить на тлі зруйнованих війною будівель міста, а потім у кадрі з'являються герої з їхніми непідробними емоціями від довгоочікуваної зустрічі.

У підписі до публікації Ребрик написала: "Вже сьогодні, на телеканалі ДОМ ще одна зворушлива історія воззʼєднання люблячої родини, яку розлучила війна. Дочекайтеся, о 21:00 новий випуск проекту "ДОЧЕКАЮСЬ". Справжнє щастя для українців в часи війни – бути поруч з родиною, адже це найцінніший скарб. На жаль, не кожен зараз має таку можливість, але пам’ятайте, що перемога зовсім близько і всі повернуться додому. І той, хто чекає – обов’язково дочекається!"

Українці не пройшли повз і почали коментувати зворушливе відео:

"Мій рідний Миколаїв".

"Так, але не всі у свої будинки, на жаль. Тому що їх просто немає більше".

"Наші рідні! Любимо вас! Нарешті ви зустрілися! Дякую проекту і вам, Лілю, за таку чудову емоцію!".

"Дочекаюсь".

"Той, хто чекає, той обов'язково дочекається!"

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